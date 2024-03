Calciomercato Lazio, torna di moda quel nome per l’attacco: questa volta l’operazione potrebbe andare in porto. Cosa succede

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, in casa Lazio in vista della prossima stagione si sta valutando diversi nomi per l’attacco, tra questi quello maggiormente valutato è quello di Giovanni Simeone, che spinge per andare via dal Napoli dove non sta trovando gli spazi che voleva e sarebbe ben lieto di riabbracciare Tudor, con il quale a Verona visse la sua migliore stagione.

La Lazio lo aveva trattato proprio al termine di quella stagione ma poi mollò la presa e il giocatore andò al Napoli. La prossima estate l’operazione potrebbe andare in porto, vedremo gli sviluppi di mercato.