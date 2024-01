Calciomercato Lazio, torna di moda quel nome: era il sogno di Sarri. Le ultime notizie

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Lotito e Fabiani guardano all’estero per il centrocampo della Lazio, interessano profili under 30, devono essere comunitari per avviare il tesseramento a gennaio. I nomi sono ancora top secret.

Si guarda all’estero per gennaio, ma per giugno può tornare in ballo Jacopo Fazzini, da sempre molto apprezzato da Sarri. Di lui ha parlato il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi: “Molto dipende dalle opportunità di mercato che si vengono a creare, per noi e per gli altri, ma in un momento in cui il mercato non mi pare particolarmente ricco non credo che possano arrivare offerte per noi irrinunciabili a gennaio. Fazzini sta avendo continuità e sta proseguendo un percorso di crescita di cui siamo molto soddisfatti. Non escludo però che la rosa possa essere un po’ sfoltita perché a mio parere Andreazzoli potrebbe lavorare ancora meglio con un gruppo un po’ ridotto“.