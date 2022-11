Calciomercato Lazio, è caccia al terzino sinistro: i nomi

La Lazio, nel calciomercato di gennaio, potrebbe principalmente concentrarsi sulla ricerca di un terzino sinistro

La Lazio, nel calciomercato di gennaio, potrebbe principalmente concentrarsi sulla ricerca di un terzino sinistro. Infatti sembra esser questa la priorità di mister Sarri.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo principale risponde al nome di Fabiano Parisi. Non sarà però facile però portarlo nella Capitale, vista la concorrenza e la richiesta dell’Empoli di 15 milioni di euro. Un’alternativa importante potrebbe essere Valeri, che si sta mettendo in mostra con la Cremonese e che per di più è un grande tifoso laziale. Altri profili potrebbero esseri quelli di Bastoni e Augello.

Ovviamente sul taccuino della società potrebbero esserci anche nomi top secret e piste estere. Una potrebbe portare a MIlos Kerkez. Classe 2003, di proprietà dell’Az Alkmaar, si è messo in mostra con la maglia dell’Ungheria durante la Nations League. Difficile però che si muova a gennaio, visto che la sua valutazione è tutt’altro che bassa. Il giocatore è però gestito dalla You First, la stessa agenzia di Luis Alberto.