La Lazio, nel calciomercato di gennaio, potrebbe cercare un colpo low cost. Ma quali sono i nomi sul taccuino?

Secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, difficilmente in questa sessione invernale ci sarà qualche rinforzo. I problemi legati all’indice di liquidità e il debito con il Fisco renderebbero la situazione complicata e solo la cessione di un big potrebbero cambiare gli scenari. L’unica formula, vista l’uscita di Kamenovic in prestito gratuito allo Sparta Praga, è proprio quella del prestito gratuito.

I riflettori potrebbero accendersi sul terzino sinistro. Dalle parti di Formello sarebbe stato proposto Caner Erkin, 34enne turco svincolatosi a novembre dal Karagumruk. Tra l’altro la sua avventura si è chiusa con sei assist in 12 partite. Un altro nome è quello di Kerkez, 19enne ungherese dell’Az Alkmaar. Occhi anche sul 24enne Arteaga del Genk. Insomma, tutti nomi di mancini. La sensazione però è che la Lazio stia lavorando più per giugno che per gennaio. Il sogno resterebbe Parisi, ma l’Empoli potrebbe chiedere una quindicina di milioni. Più fattibile Luca Pellegrini, soprattutto se la Juve lo cedesse in prestito con diritto di riscatto.