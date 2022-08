Calciomercato Lazio, caccia al terzino: tutto si lega a Hysaj

L’arrivo di un terzino sinistro potrebbe essere la ciliegina sulla torta di questo calciomercato della Lazio: la situazione

Infatti, come sottolineato dal Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe prima cedere l’albanese, con il Valencia che potrebbe tornare in corsa. Per il resto, i nomi sono conosciuti. Il sogno sarebbe Emerson Palmieri, ma Valeri resterebbe un’opzione più che valida.