Calciomercato Lazio, occhi sul terzino croato: è lui l’ultima idea per la fascia. I dettagli

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste si sta muovendo anche per il futuro e ha messo gli occhi su un giovane talento croato

Il calciomercato invernale prende ufficialmente il via e le squadre tra cui la Lazio lavorando per rinforzare la rosa per il proseguo della stagione in corso, ma con un occhio anche al futuro. Secondo quanto riporta Longari, i biancocelesti guardano con grande attenzione ai giovani talenti con Fabiani che sta osservando con particolare attenzione Moris Valincic terzino destro dell’U21 della Croazia. Il giornalista spiega che il cartellino del ragazzo lo detiene il NK Istra