Calciomercato Lazio: una pretendente a sorpresa per Ruggeri. Le ultime sul futuro del giovane difensore biancoceleste

Il mercato della Lazio non si concentra solo sulle operazioni in entrata per la prima squadra, ma anche sulla gestione dei giovani talenti di ritorno dai prestiti. Tra i profili in uscita c’è il difensore Fabio Ruggeri, centrale classe 2004 che, dopo l’esperienza alla Salernitana, è pronto a lasciare nuovamente la Capitale per trovare continuità e un progetto che creda in lui a titolo definitivo.

Il punto su Ruggeri: ritorno e nuova partenza

Fabio Ruggeri, rientrato alla base dopo la stagione in prestito alla Salernitana, non sembra rientrare nei piani a lungo termine del club biancoceleste. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2026, la società sta cercando una sistemazione permanente per il giovane difensore, in modo da garantirgli un percorso di crescita stabile e monetizzare il suo cartellino. Le pretendenti non mancano, soprattutto dalla Serie C, dove il suo nome è sul taccuino di diversi direttori sportivi da tempo.

Le pretendenti dalla Serie B

Da diverse settimane, infatti, Ruggeri ha attirato l’interesse di tre club di Serie B. Si tratta di Spezia, Juve Stabia e Carrarese, società che lo seguono con attenzione e che rappresentano opzioni concrete per il suo futuro. A queste, però, si è aggiunta nelle ultime ore una concorrente forte proveniente dalla categoria superiore, che sembra intenzionata a fare sul serio per anticipare tutti.

L’inserimento della Ternana: Liverani spinge per l’acquisto

Come riportato dal portale Terni Today, sulla tracce del difensore sarebbe piombata con decisione la Ternana, retrocessa in C. L’allenatore degli umbri, l’ex centrocampista della Lazio Fabio Liverani, avrebbe dato il suo benestare all’operazione. Il direttore sportivo Mammarella starebbe infatti spingendo con la dirigenza biancoceleste per provare a chiudere l’affare. L’obiettivo della Ternana è il più ambizioso: non un prestito, ma l’acquisto del giocatore a titolo definitivo, una mossa che potrebbe rivelarsi decisiva per convincere sia la Lazio che il ragazzo.