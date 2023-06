Calciomercato Lazio, terminato l’incontro tra Sarri e Lotito a Formello: i dettagli

Calciomercato Lazio, è da poco terminato l’incontro a Formello tra Sarri e Lotito riguardo la programmazione futura e le scelte di mercato

Terminato l’incontro a Formello tra Sarri e la dirigenza della Lazio per discutere del futuro del club e in particolare delle scelte di calciomercato in entrata e in uscita. Il tecnico ha delineato con Lotito le mosse di mercato giuste per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, e ora andrà in vacanza in attesa del ritiro di Auronzo.