Calciomercato Lazio, Tare non commenta l’affare Giroud all’arrivo a Milano VIDEO

Calciomercato Lazio,Tare arriva a Milano nell’hotel in cui si chiuderà la sessione invernale e non risponde alla domanda sull’affare Giroud

Un tiro e molla che terminerà sicuramente domani all’orario di chiusura del calciomercato: la sessione invernale si sta infuocando in questi ultimi giorni soprattutto intorno al nome di Olivier Giroud. Molte le voci sull’attaccante del Chelsea e le ultime parlano di accordo trovato fra l’attaccante francese e il ds Tare. All’arrivo all’hotel Sheraton di Milano, l’albanese arriva accompagnato da Stefano De Martino per raggiungere il luogo del mercato. Alla domanda sull’affare Giroud però non risponde: è ancora tutto in bilico e solo domani alla fine sapremo cosa succederà. Ecco il video del no comment su Twitter: