Calciomercato Lazio, Tare mette gli occhi su un talento ecuadoriano

Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano a svecchiare la rosa. Tare avrebbe sondato l’ecuadoriano Piero Hincapiè

Calciomercato Lazio: allenatore si, ma non solo. Con tutti gli sforzi orientati nella ricerca del sostituto di Simone Inzaghi, Sarri in primis, la Lazio punta a costruire la rosa per la prossima stagione. L’imperativo è svecchiare la rosa, e Tare avrebbe messo nel mirino un giovane difensore ecuadoriano.

Si tratta di Piero Hincapiè, in forza all’Atletico Talleres. Per strapparlo alla concorrenza serviranno non meno di 10 milioni. Lo riporta Marca.