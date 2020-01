Calciomercato Lazio, Tare continua a monitorare Kumbulla

Continua la fase di studio del mercato della Lazio: nonostante le uscite si monitora il giocatore dell’Hellas Verona

Nonostante il forte interessamento di Fiorentina ed Inter, Kumbulla rimane uno degli obiettivi primari del mercato della Lazio.

Come anche già espresso dai vertici della società, il mercato biancoceleste sarà prevalentemente in uscita ma se si presentassero delle occasioni favorevoli, Tare e Lotito decideranno di intervenire. Proprio per questo il DS albanese tiene sott’occhio il giocatore del Verona, come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità.