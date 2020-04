Calciomercato, in Portogallo sicuri: Lazio su Coates

Calciomercato, la Lazio torna su un vecchio obiettivo: è Coates, il capitano dello Sporting Lisbona e difensore centrale

La Lazio lavora in difesa. Il calcio è fermo, ma non lo sono le trattative per costuire la squadra della prossima stagione: la società biancoceleste vuole rafforzarsi, soprattutto in ottica dei prossimi impegni europei. Il reparto difensivo, con tutta probabilità, sarà quello che subirà più cambiamenti e, dopo la suggestione Romagnoli, torna di moda anche Coates.

Il capitano dello Sporting Lisbona è un vecchio pallino del ds Tare, tornato un nome attuale grazie al quotidiano sportivo Record. Il centrale, classe 1990, ha rinnovato il contratto lo gennaio scorso, scadrà nel 2023. I portoghesi lo valutano intorno ai 20 milioni, ma la Lazio vorrebbe tenersi più bassa, ora c’è da capire la fondatezza dell’indiscrezione.