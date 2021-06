Calciomercato Lazio: tante le piste seguite, ma tutto dipende da Correa

Calciomercato Lazio, Tare al lavoro su tanti fronti. La condizione però è la cessione di Correa. Monetizzare è diventato indispensabile

Maurizio Sarri freme, attende le sue ali per il 433, affinché Immobile possa essere assistito nel migliore dei modi. Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato dei biancocelesti nell’edizione odierna. Kostic pare sia stato mollato, Brandt in corsa, Jovetic attende, Callejon proposto e Felipe Anderson si candida.

Tanti i nomi accostati ai biancocelesti, in una sessione di mercato che per forza di cose non sarà ‘pigra’ come le altre. Gli acquisti in avanti impongono però una cessione dolorosa: Correa ha chiesto di partire, la Lazio ha bisogno di monetizzare dalla cessione dell’argentino, solo così potrà affondare il colpo o i colpi.