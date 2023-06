Lazio, nasce la Talent Room: ecco il progetto segreto di Lotito

Con l’addio di Tare Lotito dà il via al progetto Talent Room: Fabbiani e Picchioni lavoreranno in tandem con due giovani da formare

Claudio Lotito ha deciso di rivoluzionare il comparto tecnico del calciomercato Lazio. Come riferisce Il Messaggero infatti, con l’addio di Tare il patron ha deciso di costituire la cosiddetta Talent Room.

Fabbiani e Picchioni lavoreranno dunque in tandem sul mercato coadiuvati da due giovani (da formare) nell’area scouting. L’intenzione è quella di accontentare Sarri, magari accelerando le uscite per cominciare a battere qualche colpo in entrata: servono un portiere, due mezzali, un attaccante, un regista e un esterno.