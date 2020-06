Calciomercato Lazio, ds Salisburgo: «Szoboszlai? Nessuna richiesta ufficiale»

Il ds del Salisburgo, ha fatto il punto su Szoboszlai e sui club a lui interessati, tra questi ovviamente c’è anche la Lazio

Dominik Szoboszlai è un nome ancora molto in voga per il mercato della Lazio e non solo, è infatti forte anche la concorrenza del Milan e di altri club europei. A Sky Sport Austria, il ds del Salisburgo, Cristoph Feund, ha fatto il punto della situazione:

«Posso negarlo, il PSG non ci ha contattati. Ovviamente è bello quando i giocatori crescono così rapidamente. Per Dominik nessun club ci ha ancora contattato ufficialmente. Ma se continua a giocare in questo modo, posso immaginare che i grandi club di tutta Europa potrebbero essere interessati a lui. Rangnick? Abbiamo avuto pochissimi contatti nelle ultime settimane. Non so se diventerà responsabile dell’area tecnica del Milan. Indipendentemente da ciò, è fondamentale che i nostri ragazzi si sviluppino bene e poi diventino interessanti per i grandi club. Per noi è fondamentale far crescere i nostri ragazzi di talento».