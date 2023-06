Calciomercato Lazio: svolta per il futuro di Maximiano. Mendes ha portato quell’offerta. L’agente avrebbe portato un’offerta da 8 milioni dall’estero

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, ci sarebbe una svolta su Maximiano in uscita. L’agente Mendes avrebbe portato un’offerta da 8 milioni dall’estero.

Quei soldi potrebbero essere dirottati dalla Lazio su un altro vice come Audero, prima scelta della Samp. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, vuole 12 milioni per privarsi di Caprile, mentre il Sassuolo vorrebbe lasciare Turati in prestito al Frosinone.