Calciomercato Lazio, suggestione Arthur. Sarri è pazzo di lui

Calciomercato Lazio, tra i vari nomi accostati ai biancocelesti ci sarebbe anche Arthur della Juventus. Piace tantissimo a Sarri

Il palleggio è il marchio di fabbrica del gioco di Maurizio Sarri. Al momento, escluso Luis Alberto, i biancocelesti non hanno un vero e proprio palleggiatore, elemento imprescindibile per il tecnico toscano. Al Napoli era Jorginho, alla Juve invece Pjanic, mentre Lucas Leiva non ha esattamente quel tipo di caratteristiche.

Ilario Di Giovambattista di Radio Radio lancia l’indiscrezione secondo la quale Sarri avrebbe richiesto l’acquisto di Arthur, centrocampista dei bianconeri che nell’ultima stagione ha parecchio deluso le attese. Il profilo piace e si potrebbe operare con un prestito, anche se difficilmente Agnelli accetterà di una cessione temporanea gratuita.