Calciomercato Lazio, il Real Zaragoza: «Su Suarez interesse di club molto forti»

Calciomercato Lazio, i biancocelesti hanno messo gli occhi sul giovane talento Luis Suarez del Real Zaragoza

Nonostante non si ha ancora la certezza se e come finirà questa stagione la Lazio pensa già al calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Inzaghi. Uno dei profili attenzionati è quello di Luis Suarez. Queste le parole del ds Arantegui in un’intervista a bolavip.com.

«La situazione di Luis Suarez è la più complicata, dal momento che è venuto fuori l’interesse di club molto forti. Sarà difficile vederlo ancora qui in prestito, tante società lo hanno puntato. E’ un ragazzo che sta suscitando molto interesse».