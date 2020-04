Lazio, il mercato parla spagnolo con Vazquez e Luis Suarez

Lazio, due profili molto interessanti piacciono in casa biancoceleste: l’ex Palermo Vazquez e Luis Suarez

Occhi puntati in Spagna per la Lazio. Sono due infatti i profili che piacciono alla società biancoceleste per la prossima stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti nel mirino ci sono Franco Vazquez e Luis Suarez.

Il primo è in scadenza con il Siviglia e se non dovesse rinnovare potrebbe arrivare a Roma ad un prezzo vantaggioso. Il secondo invece è di proprietà del Saragozza ma attualmente in prestito al Watford. Il suo cartellino si aggira attorno ai 10 milioni.