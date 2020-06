Calciomercato Lazio, Suarez cambia agenti: si complica la trattativa?

Il cambio di agenti di Luis Suarez potrebbe portare ad una complicazione il suo possibile passaggio alla Lazio

La trattativa che avrebbe portato Luis Suarez, di rientro al termine dalla stagione al Real Saragozza, dal Watford alla Lazio potrebbe subire una brusca frenata.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, infatti, il giocatore avrebbe cambiato di recente i propri agenti, lasciando così la You First Sports, che cura gli interessi di diversi calciatori biancocelesti, per l’agenzia di procuratori Wasserman. La Lazio, che puntava sui buoni rapporti con la You First Sports, si ritrova ora spiazzata, con una trattativa che potrebbe subire una battuta d’arresto.