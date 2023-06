Calciomercato Lazio, spunta un vecchio pallino di Sarri come vice Immobile per la prossima stagione

Come riportato da Tuttomercatoweb, sembrerebbe essere tornato di moda il nome di Andrea Pinamonti per la Lazio, in cerca di un attaccante per il ruolo di vice Immobile.

Dopo una prima fase di interessamento, la società biancoceleste sembrerebbe essere tornata forte sul giocatore.