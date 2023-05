Calciomercato Lazio, spunta un nome per l’ attacco dall’ Olanda. È uno dei bomber dell’ Eredivisie. La società cerca innesti per il pacchetto offensivo

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport edizione romana la Lazio è in cerca di innesti per il reparto offensivo, soprattutto in caso di qualificazione in Champions.

I nomi che circolano in orbita Lazio negli ultimi giorni sono diversi, tra questi spunta quello di di Ricardo Pepi del Groningen. Il giocatore in prestito dall’Augusta, ha totalizzato 12 gol e 3 assist in 26 presenze in campionato ed è quinto nella classifica marcatori dell’Eredivisie. Gioca da punta centrale ma all’occorrenza può fungere anche da esterno. Il giovane talento potrebbe diventare il colpo di mercato di giugno del club biancoceleste.