Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo. Ultimissime. La società capitolina sarebbe interessata a un giocatore del Feyenoord

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com nel mirino della Lazio ci sarebbe uno dei migliori talenti d’Olanda: si tratta di Mats Wieffer, centrocampista classe ’99, rivelazione del Feyenoord che guida l’Eredivisie e che adesso si prepara ad affrontare in Europa League la Roma di Mourinho.

Sarebbe andato di recente in scena un contatto tra la Lazio e l’intermediario di Wieffer, Marco De Marchi, per sondare il terreno sulla possibilità di vedere il giovane giocatore a Roma dalla prossima estate. Dopotutto i capitolini stanno facendo i conti col futuro ancora incerto di Milinkovic e di Luis Alberto e per questo si stanno guardando intorno.