Calciomercato Lazio, spunta Tsimikas per la fascia sinistra

Calciomercato Lazio, il Ds Igli Tare punta Tsimikas dell’Olympiakos per la fascia sinistra per sostituire Lulic

La Lazio punta a rifarsi il look sulla fascia sinistra, data l’età di Lulic, ormai 34enne. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’obiettivo è Kostas Tsimikas, esterno sinistro dell’Olympiakos, 23 anni, contratto in scadenza nel 2022. Ddopo gli interessamenti in passato di Napoli e Torino, la Lazio sembra essere forte sul giocatore, ritenuto perfetto per il 3-5-2 di Mister Inzaghi, certa di poter trattare a una cifra più bassa di quella precedentemente richiesta dal club greco di 25 milioni di euro.