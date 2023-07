Calciomercato Lazio, Sow ha deciso la sua destinazione: dalla Germania ne sono sicuri. Ecco tutti i dettagli

Dalla Germania precisamente dall’emittente Sport1, arrivano aggiornamenti in merito al nome di Djibril Sow, centrocampista dell’Eintracht Francoforte che la Lazio aveva virtualmente chiuso la scorsa settimana.

Dalla Germania sottolineano come i dubbi siano sorti soprattutto dopo l’inserimento forte del Siviglia, squadra verso cui andrebbe il suo gradimento. Il problema è legato all’acquisto del cartellino e all’offerta per il club tedesco i biancocelesti avevano messo sul piatto 11 milioni più 2 di bonus, mentre gli andalusi non si sono spinti oltre i 9 milioni più 3 di bonus.