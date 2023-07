Calciomercato Lazio: clamoroso Sow. Sarri ieri lo aveva bocciato. Ecco cosa gli ha detto Lotito per convincerlo sullo svizzero

Come rivela il Corriere dello Sport nel pomeriggio di ieri Maurizio Sarri aveva bocciato l’acquisto di Driblij Sow da parte del calciomercato Lazio. Poi l’improvvisa riapertura dopo una telefonata con Claudio Lotito.

L’operazione può chiudersi di nuovo a patto che il giocatore dica sì, le voci che volevano Sarri contrario al suo arrivo sono arrivate fino a lui. Sempre ieri sera era in programma un contatto tra Mau e Sow per chiarire la vicenda. Sarri aveva bloccato l’arrivo non ritenendo lo svizzero una prima scelta per la sostituzione di Milinkovic. Lotito gli ha indorato la pillola chiarendo che è un giocatore in più da aggiungere al centrocampo, facendo intendere che potrebbe arrivare un vero sostituto di Sergej. Sarri, sentendo questa versione, avrebbe dato il via all’acquisto. La verità si conoscerà oggi.