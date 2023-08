Calciomercato Lazio, colpo di scena Sow: spunta anche l’Arsenal. Ma l’Eintracht preferisce i bianconcelesti per la cessione dello svizzero

Come scrive il Corriere dello Sport il calciomercato Lazio attende una risposta da Sow ormai da giorni, la trattativa è stata rallentata dall’inserimento del Siviglia e probabilmente anche dalle voci arrivate al calciatore sui dubbi di Sarri.

L’Eintracht aspetta ma spinge per chiudere con la Lazio, che offre 2 milioni in più nella parte fissa rispetto agli andalusi. Intanto rimbalza anche un presunto interesse dell’Arsenal. Lo scambio di documenti tra tedeschi e biancocelesti era già iniziato ma ora tutto è in stand-by, il calciatore ha chiesto tempo per parlare con la famiglia. Lo ha fatto al rientro dalla tournée in Austria con l’Eintracht, dove è rimasto ad allenarsi a parte. Oggi è martedì e di ultimatum per il momento non se ne sono visti.