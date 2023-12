Calciomercato Lazio, sorpresa tra i pali: può lasciare a gennaio! Cambiano le gerarchie. Cosa succede

Come riporta Il Messaggero, si muove qualcosa per quanto riguarda la situazione tra i pali della Lazio in vista del mercato. Luigi Sepe, in prestito dalla Salernitana, potrebbe essere piazzato a gennaio, con Mandas promosso come secondo di Provedel, cambiando così le gerarchie in porta.