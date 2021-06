Calciomercato Lazio: occhi su un centrocampista di proprietà del Real Madrid, che lascerà la Spagna in estate per una nuova esperienza in prestito

Non solo difensori per la Lazio di Maurizio Sarri. Il club biancoceleste ha bussato alla porta del Real Madrid per ottenere informazioni su Dani Ceballos, centrocampista spagnolo classe ’96 reduce dal prestito biennale in Premier League, con la maglia dell’Arsenal.

Come riportato da El Confidencial, la Lazio si è inserita nella corsa al calciatore, che vanta numerosi apprezzamenti in giro per l’Europa (c’è anche il Milan). Il Real Madrid è disposto a cederlo in prestito oneroso con diritto di riscatto, una formula che troverebbe sicuramente d’accordo i capitolini.