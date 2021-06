Calciomercato Lazio: sondaggio esplorativo per Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan nel 2022. Le ultime

La Lazio pensa al futuro con l’obiettivo di tornare a lottare per le prime quattro posizioni in Serie A. L’arrivo di Maurizio Sarri in panchina rilancia le ambizioni del club biancoceleste, chiamato nei prossimi mesi a compiere rilevanti operazioni di mercato per rinforzare la rosa.

Come riportato da Il Messaggero, uno dei nomi che stuzzicano la fantasia del direttore sportivo Igli Tare è quello di Alessio Romagnoli, che non ha raggiunto un accordo con il Milan per il rinnovo del contratto (in scadenza a giugno 2022) e, di conseguenza, vicino all’addio già in estate. La Lazio attende di conoscere gli sviluppi futuri, ma resta pronta per un eventuale blitz con l’agente Mino Raiola.