Calciomercato Lazio, Solskjaer chiude alla cessione di Pogba: «Resta con noi». E Milinkovic…

Calciomercato Lazio, Milinkovic si allontana dal Manchester United. Solskjaer conferma Pagoba

Calciomercato Lazio – Ora dopo ora Milinkovic si allontana sempre di più dal Manchester United. Il club inglese solo in caso di cessione di Pogba al Real Madrid avrebbe pensato al centrocampista serbo. A questo punto il tempo a disposizione è veramente poco, visto che in Premier League il mercato chiuderà giovedì 8 agosto. A confermare queste sensazioni è anche il tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer, in conferenza stampa al termine del match con il Milan: «Non ho dubbi, quest’estate Pogba rimarrà con noi al Manchester United». E Milinkovic e la Lazio restano in attesa.