Calciomercato Lazio: il sogno di Sarri per il centrocampo costa 40 milioni

Calciomercato Lazio, in caso di partenza di Milinkovic-Savic il sogno di Maurizio Sarri è Piotr Zielinski del Napoli: trattativa complicata

In caso di partenza in estate di Milinkovic-Savic, Maurizio Sarri ha un sogno nel cassetto per il centrocampo della Lazio della prossima stagione.

Il Comandante vorrebbe ricevere Zielinski in cambio. Il polacco ha la stessa scadenza di Sergej, ma è intenzionato a rinnovare col Napoli e così la trattativa non potrebbe partire. Nel caso di un tentativo, servirebbero comunque 40 milioni di euro, tanti quanti al massimo ne entrerebbero con la cessione di Milinkovic. Lo riporta Il Messaggero.