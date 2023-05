Calciomercato Lazio: Sarri non abbandona il suo sogno per l’estate

Calciomercato Lazio, Maurizio Sarri non abbandona il suo sogno per quanto riguarda il vice Immobile: vorrebbe lui

Come riferito da Il Messaggero, tra i tanti nomi individuati dal calciomercato Lazio come potenziali vice Immobile c’è un calciatore che rappresenta un vero e proprio sogno per Maurizio Sarri.

Si tratta di Rafa Silva, centravanti 30enne del Benfica. Ad oggi però età e costi rappresentano per la Lazio un ostacolo insormontabile.