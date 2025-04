Calciomercato Lazio, per il centrocampo spunta un nome che Fabiani monitora del Venezia: ecco di chi si tratta

Condividi via email

Calciomercato Lazio, Fabiani per il centrocampo biancoceleste osserva con particolare attenzione ad un giovane calciatore del Venezia

Nonostante manchino alcuni mesi alla sessione ufficiale estiva di calciomercato, per la Lazio è già tempo di mettersi a lavoro, con Fabiani che vuole anticipare i tempi e le rivali.

Secondo quanto viene riportato da AS il club biancoceleste starebbe monitorando con particolare attenzione per il centrocampo a Kike Perez del Venezia. Il quotidiano spagnolo spiega che sul classe 1997 ci sarebbe anche la concorrenza del Betis Siviglia, sottolineando come il calciatore abbia comunque un contratto fino al 2027.

Il quotidiano spiega che i biancocelesti hanno al momento solo monitorato la situazione anche in occasione della sfida di campionato al Penzo, aprendo solo ad un dialogo con il club lagunare