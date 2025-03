Calciomercato Lazio, Fabiani punta tre nomi per l'estate

Calciomercato Lazio, il dirigente biancoceleste starebbe già lavorando per la sessione estiva di mercato e starebbe lavorando su ben tre nomi

Nonostante manchino diversi mesi alla sessione estiva di calciomercato, Fabiani sta già lavorando per rinforzare lo scacchiere della Lazio in vista della nuova annata.

Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, il dirigente delle aquile biancocelesti avrebbe messo nel mirino tre nomi ossia Tchatchoua del Verona, Durosinmi del Viktoria Plzen incrociato in Europa League e Solet attualmente all’Udinese.

Il sito sportivo online spiega che per quanto riguarda il calciatore veronese sono diverse sessioni in cui la Lazio ha la corsia preferenziale, mentre per quanto riguarda il calciatore dell’Udinese attualmente non risulta esserci nulla ma in caso di addio a Gila e di Gigot, il suo nome sarebbe sempre più in auge