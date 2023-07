Calciomercato Lazio: sirene arabe per Berardi, ma la FIFA blocca l’Al Nassr. I dettagli. Primo stop per il calcio saudita

Sirene arabe anche per la punta del Sassuolo, Domenico Berardi, ma la FIFA ha vietato all’Al-Nassr di tesserare nuovi giocatori. Il club saudita si trova davanti a una pesante sanzione e non può tesserare nessun calciatore, nemmeno proveniente dal calciomercato nazionale, per tre finestre di mercato (estate 2023, inverno ed estate 2024). A causa del mancato pagamento dei bonus da parte del club al Leicester.

Secondo Calcioefinanza, ora l’Al-Nassr potrebbe decidere di procedere con il pagamento per risolvere i problemi. Qualora il blocco della FIFA, però, dovesse essere confermato, la Lazio si troverebbero con un avversario in meno nella corsa al giocatore del Sassuolo.