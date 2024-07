Calciomercato Lazio, da Simeone a Lo Celso: i biancocelesti RIFLETTONO. Le ultime sulle trattative del club capitolino

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio sta riflettendo sulle prossime mosse da compiere in ottica mercato in entrata. Infatti, resta viva l’opzione Simeone, che sposterebbe Noslin sulla trequarti. Si può chiudere a 12 milioni di euro, visto che Conte non punta su di lui.

Per quanto riguarda la trequarti, invece, c’è sempre l’ipotesi che porta a Giovani Lo Celso del Tottenham. Il centrocampista è in uscita dal club inglese e 10 milioni di euro dovrebbero bastare per portarlo a Formello.