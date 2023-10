Calciomercato Lazio, si studia il colpaccio per l’attacco: «Salta l’uomo come Vinicius». Ecco il nome nuovo per il club biancoceleste

Un nome nuovo gira in casa Lazio per l’attacco: si tratta di Savinho, attaccante diciannovenne del Girona in prestito ai francesi del Troyes. Il giocatore brasiliano, già nel giro dell’Under20 Verdeoro, si sta mettendo in lustro nel campionato francese dove ha già collezionato 2 gol e 4 assist.

Queste le parole del tecnico del Girona, Michel sul giocatore: «E’ dall’arrivo di Vinicius in Spagna che non vedevo un talento così grande nell’uno contro uno». La Lazio studia il colpo e potrebbe presto, in vista di giugno, intavolare una trattativa col Girona.