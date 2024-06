Calciomercato Lazio, si pesca dalla Spagna: dopo Patric e Gila occhi puntati su LORO due. Gli ultimi aggiornamenti

Si continua sulla linea spagnola in casa Lazio, dopo Patric nel 2015 e Gila nel 2022. Lotito e Fabiani hanno messo gli occhi su Rafa Obrador e Cristo Muñoz, rispettivamente del Real Madrid e del Barcellona, come scrive Il Corriere dello Sport.

Obrador è un terzino sinistro, si tratterebbe di un rinforzo per il futuro. I Blancos l’hanno prelevato nel 2020 dal Maiorca, con cui ha fatto l’esordio in Liga a soli 16 anni. La Lazio pensa ad affondare il colpo: è stato ipotizzato un prestito con diritto di riscatto e controriscatto. La situazione è da chiarire. L’altro nome è quello di Cristo Muñoz, classe 2005, che potrebbe sbarcare in Italia a parametro zero, ma su di lui c’è anche il Lecce di Corvino e l’Almeria. Il club capitolino lavora per portare a casa entrambi.