Calciomercato Lazio, si insiste per Callejon. Candreva in orbita Fiorentina

Calciomercato Lazio, i biancocelesti puntano Callejon. La Fiorentina pensa a Candreva come sostituto dello spagnolo

La Lazio è a caccia di esterni d’attacco, Felipe Anderson non basta a sopperire una mancanza dovuta al cambio modulo adottato da Maurizio Sarri. Proprio il tecnico toscano avrebbe fatto il nome di un suo pupillo ai tempi del Napoli.

Si tratta di Josè Callejon, che ritroverebbe così il Comandante in biancoceleste. La Fiorentina per sostituire lo spagnolo starebbe pensando a un ex biancoceleste, Antonio Candreva.