Calciomercato Lazio, si continua a trattare per il rinnovo di Cataldi

Calciomercato Lazio, il rinnovo di Cataldi si deciderà nei prossimi giorni

Calciomercato Lazio – Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Danilo Cataldi. La dirigenza biancoceleste e Inzaghi non hanno mai nascosto la crescita del centrocampista romano, mentre lo stesso Cataldi resterebbe a vita con la maglia della Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, tutto si deciderà prima della partenza per Auronzo. Il diesse Tare incontrerà Giuseppe Riso, agente del calciatore, per trovate la definitiva intesa per il rinnovo. C’è ancora una piccola distanza tra le parti. L’entourage del giocatore chiede un milione di euro a stagione, mentre la Lazio offre poco meno. Un distanza non impossibile da colmare e su cui le parti dovranno lavorare nei prossimi giorni.