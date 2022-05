Calciomercato Lazio, si cerca l’intesa con il Maiorca per Muriqi: le ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti in contatto col Maiorca: la permanenza di Muriqi in Spagna possibilità molto concreta

Vedat Muriqi vuole rimanere in Spagna e più precisamente al Maiorca, squadra con la quale è riuscito a centrare la salvezza in Liga. L’accordo tra il calciatore e la società già c’è sulla base di un quadriennale da 2.5 milioni.

Come riferisce il Corriere dello Sport, serve uno sconto sui 14 milioni di euro pattuiti lo scorso gennaio per far si che le due società si accordino. Tare non chiederà meno di 10 milioni per evitare minusvalenze a bilancio. Si lavora dunque ma la strada sembra essere quella giusta.