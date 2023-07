Calciomercato Lazio, si allontana Hudson-Odoi per Sarri: lo annuncia Fabrizio Romano

Hudson-Odoi, secondo quanto riporta il giornalista ed esperto di mercato il calciatore si allontana dalla Lazio: i dettagli

Questa non ci voleva per la Lazio e per Sarri, Hudson-Odoi rischia seriamente di essere solo un sogno per i biancocelesti. Secondo quanto viene riportato su Twitter da Fabrizio Romano, il calciatore del Chelsea è nel mirino anche del Fulham, il quale sembrerebbe essere in vantaggio sul club di Lotito. Il giornalista spiega che il club blues per il calciatore chiede 8 milioni, mentre il Fulham vuole chiudere l’affare nelle prossime ore.