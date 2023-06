Calciomercato Lazio, sfuma un obiettivo di Sarri: manca solo l’ufficialità. La permanenza definitiva del Cholito Simeone al Napoli è cosa fatta

Manca solo l‘ufficialità ma la permanenza definitiva del Cholito Simeone al Napoli è cosa fatta.

Come riportato da Fabrizio Romano la società partenopea avrebbe pagato la clausola di 12 milioni al Verona per l’acquisto definitivo dell’attaccante. Nel mentre proseguono i contatti tra il patron della Lazio, Lotito e De Laurentiis per il giocatore che piace molto ai capitolini.