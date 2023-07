Calciomercato Lazio, sfuma Kerkez: UFFICIALE al Bournemouth

Sfuma la pista Milos Kerkez per il calciomercato Lazio.

Il Bournemouth ha infatti ufficializzato l’arrivo del terzino dall’AZ Alkmaar:

Welcome to #afcb, Milos 🤩

We’re delighted to announce the permanent signing of @MilosKerkez5 from AZ Alkmaar ✍️

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 20, 2023