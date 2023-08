Calciomercato Lazio, sfuma il Verona per Akpa Akpro? Una squadra francese sul centrocampista biancoceleste

Sembra essere quasi fatta per il passaggio di Akpa Akpro dalla Lazio al Verona, che come riporta Tuttosport, sembra essere in vantaggio rispetto ad un club concorrente.

C’è da segnalare un forte pressing del Tolosa, squadra in cui il centrocampista ha già milatato e che potrebbe soffiarlo al club di Setti.