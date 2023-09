Calciomercato Lazio: sfuma Greenwood che firma per il Getafe. Perché Lotito non ce l’ha fatta

Calciomercato Lazio: sfuma Greenwood che firma per il Getafe. Perché Lotito non è riuscito a chiudere l’affare

Come spiega Il Messaggero Lotito ha tentato fino all’ultimo di regalare a Sarri Mason Greenwood ma il tentativo è sfumato sul gong. Il presidente ha iniziato a trattare con la famiglia e l’entourage del giocatore, reduce da un anno e mezzo da incubo. Prima l’arresto per tentato stupro e aggressione all’ex fidanzata Harriet Robinson, poi il secondo fermo per violazione della libertà vigilata. Due accuse poi decadute.

Il Manchester United aveva deciso comunque, insieme al calciatore, di interrompere il rapporto. Il calciomercato Lazio ha messo sul piatto poco meno di un milione di euro per l’ingaggio, ma le tempistiche ristrette non hanno aiutato i biancocelesti. In Spagna, dove il mercato chiude qualche ora dopo, il Getafe ha piazzato il colpo in prestito.