Calciomercato Lazio, si intromette il Milan: anche loro sul pupillo di Sarri

Calciomercato Lazio, si intromette anche il Milan per quel giocatore: vogliono prendere il pupillo di Sarri a tutti i costi

Come riferito da Il Messaggero, da ormai un anno e mezzo c’è Rafa Silva tra i pensieri del calciomercato Lazio, in cerca di un nuovo tassello per il reparto offensivo.

Sul giocatore, che andrà in scadenza di contratto con il Benfica al termine di questa stagione, però, c’è anche un’altra squadra italiana: il Milan. I rossoneri sono in cerca di occasioni e lanciano la sfida per il pupillo di Sarri.