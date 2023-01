Calciomercato Lazio: la sentenza Juve spinge Lotito al colpo last minute nella corsa al quarto posto

Come scrive il Corriere dello Sport Claudio Lotito qualcosa aveva previsto o promesso sul calciomercato Lazio. L’esito, come al solito a gennaio, è rinviato alle ultime 48-72 ore. E sarebbe stupido non intervenire, a maggior ragione dopo l’handicap di 15 punti alla Juve imposto dalla Corte d’Appello Sportiva che riapre (di fatto) la corsa al quarto posto e all’ingresso Champions.

La Lazio, peraltro, è approdata ai quarti di Coppa Italia (2 febbraio all’Allianz) e tra un mese affronterà gli spareggi di Conference con i romeni del Cluj.