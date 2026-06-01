Calciomercato Lazio, Schmid torna nel mirino dei biancocelesti: possibili scenari per il centrocampista austriaco

Calciomercato Lazio, ancora vivo l’interesse per Schmid da parte della società biancoceleste in vista della prossima stagione: le ultime sull’austriaco

La Lazio continua a monitorare profili capaci di rinforzare il centrocampo e uno dei nomi caldi è quello di Romano Schmid, centrocampista del Werder Brema. Secondo quanto riportato da 90min.de, il club biancoceleste aveva già sondato il terreno a gennaio, posizionandosi insieme al Leeds tra le società interessate al talento classe 2000.

Il contratto dell’austriaco è in scadenza nel 2027 e la prossima estate potrebbe rappresentare l’occasione per una nuova esperienza in Serie A.

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Calciomercato Lazio, performance e prospettive di Schmid tra Bundesliga e Coppa di Germania

Nella stagione appena conclusa, Schmid ha collezionato 35 presenze tra campionato e Coppa di Germania, totalizzando 3.083 minuti in campo. Il centrocampista austriaco ha contribuito con 4 gol e 8 assist, dimostrando capacità di inserimento e visione di gioco, caratteristiche che ne hanno fatto un giocatore seguito attentamente dai club europei.

Calciomercato Lazio, futuro tra Mondiali e possibile trasferimento

Prima di qualsiasi decisione di mercato, Schmid parteciperà ai prossimi Mondiali con la maglia dell’Austria, un’esperienza che potrebbe incrementare ulteriormente il suo valore e fornire indicazioni utili sulla sua adattabilità a club di livello superiore.

Solo dopo il torneo, il centrocampista e i club interessati valuteranno le possibili destinazioni. La Lazio resta in prima fila, cercando di anticipare la concorrenza e preparare un innesto che possa dare subito qualità e imprevedibilità alla manovra biancoceleste.